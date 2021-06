Europei 2021 – Italia, Sacchi: ‘Una gioia vedere muoversi questa Nazionale’

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e c.t. dell'Italia, ha parlato della Nazionale di Roberto Mancini impegnata ad Euro2020

"Quanto sarebbe importante fare squadra! Purtroppo il nostro è un Paese in cui è la cosa più improbabile. Anche nel calcio si è sempre pensato che il singolo dovesse caricarsi sulle spalle tutta la squadra. In generale si finisce col pensare questo in uno sport incentrato sul collettivo. Questa Nazionale è invece l'esaltazione di un gruppo che si è trasformato in una squadra. Si sta pian piano avverando un sogno, ma non appesantiamolo cominciando subito a parlare di dover vincere il campionato europeo, in quanto questa richiesta potrebbe essere un ostacolo alla realizzazione di quella che dovrebbe essere solo una sorpresa".