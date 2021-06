Europei 2021 – Italia, Rivera: “Mancini ha instillato la voglia di vincere”

Gianni Rivera, leggenda del Milan, ha parlato della Nazionale italiana e del lavoro di Roberto Mancini sulla panchina azzurra

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Gianni Rivera ha parlato dell'Italia e dell'ottimo lavoro compiuto sin qui dal c.t. Roberto Mancini. Queste le parole della leggenda del Milan. "Mancini ha lavorato e sta lavorando bene. Ha saputo puntare sui giovani sin dall’inizio e questa non era una scelta scontata. Poi c’è un’altra cosa che si vede: ha istillato a tutti i calciatori una grande voglia di vincere. Locatelli? Sarà interessante ora scoprirne la dimensione tecnica, non lo conosco abbastanza per poter dire dove potrà arrivare". Intanto il Milan pensa a rinforzare l'organico: ecco le ultime news di mercato.