Europei 2021 – Italia, problemi per Pellegrini. Pronto Castrovilli | News

Infortunio al flessore per Lorenzo Pellegrini, centrocampista dell'Italia di Mancini. Al suo posto è stato preallertato Castrovilli

Brutta notizia per Roberto Mancini e soprattutto per Lorenzo Pellegrini. A poco più di 24 ore dall'inizio dell'Europeo con la partita inaugurale contro la Turchia, l'Italia rischia di perdere il suo centrocampista. Il calciatore della Roma, durante l'allenamento di ieri, si è fermato per un dolore al flessore. Questo problema Pellegrini se lo porta dalla fine dello scorso campionato: oggi verranno fatti gli esami strumentali, ma la lesione muscolare sembra certa. E' stato preallertato Gaetano Castrovilli, che a questo punto potrebbe prendere il posto di Pellegrini all'Europeo. La Federazione ha inviato una richiesta alla Uefa per chiedere la sostituzione del giocatore della Roma con quello della Fiorentina. Novità importanti intanto sul futuro di Brahim Diaz e di Diogo Dalot.