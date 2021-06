Europei 2021 – Italia: personalizzato per Chiellini, palestra per Florenzi

Ancora allenamento personalizzato per il capitano dell'Italia Giorgio Chiellini. Seduta in palestra, invece, per Alessandro Florenzi

Enrico Ianuario

Continua la preparazione dell'Italia in vista della partita di sabato sera contro l'Austria. Nella giornata di ieri, il capitano degli azzurri, Giorgio Chiellini, ha continuato il suo allenamento personalizzato nonostante le sue condizioni siano migliorate. Ancora nessuna novità per Alessandro Florenzi, il quale ha svolto la seduta di allenamento in palestra.