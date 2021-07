Europei 2021 – Italia, niente maxi-ritiro a Wembley: tornerà a Coverciano

Anche in caso di vittoria contro la Spagna alle semifinali degli Europei 2021 martedì, l'Italia tornerà a Coverciano e non resterà a Wembley.

A prescindere da come andrà la semifinale degli Europei 2021 contro la Spagna, l'Italia tornerà a Coverciano dopo il match. Esclusa l'ipotesi di un maxi ritiro a Wembley, dove si giocherà anche la finale. Decisione presa di comune accordo tra il commissario tecnico Roberto Mancini, i dirigenti e i giocatori. A riportarlo, il CorSport. Sia le semifinali di martedì e mercoledì, sia la finale di domenica 11 luglio si giocheranno a Wembley e gli azzurri stavano pensando di restare nella capitale inglese in caso di vittoria. La motivazione è legata al rischio di contagio da Covid, decisamente più alto in Inghilterra, dove si sta diffondendo la variante Delta.