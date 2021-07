Europei 2021, Italia-Inghilterra: infortunio per Foden, finale a rischio

Italia-Inghilterra rischia di perdere un protagonista: Phil Foden, centrocampista del City, è alle prese con un infortunio al ginocchio

Domenica sera alle ore 21 andrà in scena la finale degli Europei tra Italia e Inghilterra, ma gli inglesi rischiano di perdere Foden per infortunio. Il giocatore del Manchester City ha problemi al ginocchio e non prenderà parte alla rifinitura odierna in vista del match di domani. A questo punto, è molto difficile ipotizzare la sua presenza per la finalissima. A riportarlo è Sky Sport.