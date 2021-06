Europei 2021 – Italia-Galles, Mancini: “Sì, Verratti può giocare”

Roberto Mancini, alla vigilia di Italia-Galles degli Europei, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport'. Le dichiarazioni del C.T. degli Azzurri

Mancini su cosa chiederà alla sua squadra domani: "Di giocare come sempre, in modo offensivo e di fare le cose per bene. Puntiamo a vincere per chiudere il girone in testa. Sarà difficile, giochiamo alle ore 18:00 e farà ancora più caldo, vediamo".