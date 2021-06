Europei 2021 – Italia, Ferretti: “Condizioni Verratti? Inizia l’ultimo miglio”

Il responsabile medico della Nazionale italiana, il dottor Andrea Ferretti, ha parlato del recupero dall'infortunio di Marco Verratti

Il dottor Andrea Ferretti, responsabile medico della Nazionale italiana, ha parlato delle condizioni di Marco Verratti. Ecco le parole riportate da SportMediaset. "Il programma di rieducazione di Marco è iniziato dal secondo giorno di raduno e proseguito senza problematiche, senza intoppi". Abbiamo inserito Verratti in una partitella, oggi inizia l'ultimo miglio, quello più importante ovvero del lavoro insieme alla squadra e delle sollecitazioni più importanti. Ci auguriamo che tutto proceda come andato finora. Questo percorso è stato condiviso col medico del PSG, che secondo quanto previsto dalla procedura UEFA e FIFA, per la copertura assicurativa dei giocatori che partecipano alle competizioni internazionali e che vengono da un infortunio, deve essere giudicato guarito anche dal medico del club di appartenenza. La procedura è stata scrupolosamente seguita, abbiamo concordato la conclusione dell'iter riabilitativo. Il CEO Blanc e il Direttore Leonardo ci hanno ringraziati per la collaborazione".