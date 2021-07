Europei 2021 – Italia, Donnarumma: “Straordinari. Futuro? Parlerò”

Gianluigi Donnarumma, portiere dell'Italia, ha parlato dopo la vittoria degli Europei con gli Azzurri. Del successo e del suo futuro

Daniele Triolo

Gianluigi Donnarumma è stato protagonista assoluto dei Campionati Europei vinti dall'Italia di Roberto Mancini. L'ex portiere del Milan, infatti, è risultato decisivo sia nella semifinale contro la Spagna sia nella finale di ieri sera, a Wembley (Londra), contro l'Inghilterra. Ai calci di rigore, infatti, ha ipnotizzato i suoi avversari e regalato il titolo agli Azzurri. Non a caso è arrivato il riconoscimento come miglior giocatore del torneo.

Al termine della finale contro gli inglesi, Donnarumma ha parlato degli Europei conquistati dall'Italia dopo 53 anni dall'ultima volta e non ha nascosto la propria gioia. "Il gol a freddo poteva ammazzarci, ma quelli non siamo noi. Noi siamo quelli che non molliamo mai - ha detto Donnarumma, le cui dichiarazioni sono state riportate dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola -. Stiamo sempre attenti su ogni pallone. L'importante era stare lì, non era facile. Ma siamo stati spettacolari, grandiosi. E ci meritiamo tutto questo".

"Siamo stati straordinari, non abbiamo mollato di un centimetro - ancora Donnarumma sulla vittoria dell'Italia agli Europei -. Come dice sempre Francesco Acerbi: mancava un centimetro, ce l'abbiamo fatta, siamo una squadra fantastica e ce lo meritiamo tutti. Come la devo vivere? È incredibile, non so ancora se è vero o no. Sono anche il miglior giocatore dell'Europeo. Ma ho ancora da migliorare: questo è solo un punto di partenza".

"I 50 giorni agli Europei? Interminabili - ha confessato infine Donnarumma -. Ma ero tranquillissimo, i compagni mi sono sempre stati vicini. Ho messo la testa a disposizione della squadra e del mister. Ho qualche anno in più del 2017, l'esperienza conta e mi ha aiutato in quest'estate. Futuro? Da domani (oggi, n.d.r.) parlerò". Milan, in arrivo Ballo-Touré: i dettagli dell'operazione di mercato >>>