Europei 2021 – Italia, Di Stefano: “Mancini farà un turnover ragionato”

Peppe Di Stefano ha parlato delle possibili scelte di formazione di Roberto Mancini per la gara di domani tra Italia e Galles

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Peppe Di Stefano ha parlato delle possibili scelte del Commissario Tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, per la gara di domani contro il Galles. Queste le parole del giornalista. "Mancini non schiererà contro il Galles la stessa formazione delle scorse partite, ma non cambierà nemmeno nove o dieci giocatori. Il mister farà un turnover ragionato cambiando quattro o cinque giocatori. Domani Federico Chiesa può giocare titolare nel 4-3-3 in alto a sinistra sulla trequarti, poi in attacco dovrebbe giocare Andrea Belotti al posto di Ciro Immobile".