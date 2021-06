Europei 2021 – Italia, Chiellini: “Sto bene, non è nulla di grave” | News

Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale italiana di calcio, ha rilasciato delle dichiarazioni dove ha parlato della sua condizione fisica

Intervenuto ai microfoni di 'Uefa.com', il capitano dell'Italia, Giorgio Chiellini, ha parlato della sua condizione fisica dopo l'infortunio muscolare riscontrato contro la Svizzera. Queste le parole del difensore. "Per fortuna sto abbastanza bene, non è nulla di grave, qualche giorno di riposo e vediamo. Diciamo che sono riuscito a fermarmi prima di peggiorare la situazione. 'Dieci partite senza subire gol? Sono tante ma non parliamone troppo altrimenti il gol arriva". Ibrahimovic operato oggi al ginocchio sinistro: ecco quando tornerà in campo