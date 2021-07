Europei 2021 – Italia, Chiellini: “C’era qualcosa di magico nell’aria”

Giorgio Chiellini, capitano dell'Italia, ha parlato dopo la vittoria degli Europei: gli Azzurri hanno battuto l'Inghilterra ai rigori

Giorgio Chiellini , a quasi 37 anni (li compirà il prossimo 14 agosto), ha vinto gli Europei con l' Italia da capitano. Una soddisfazione enorme, la prima con la maglia della Nazionale, per un difensore che, in tanti anni con la Juventus , aveva conquistato già tantissimi trofei con il proprio club.

"Grazie a tutti, è stato un grande viaggio durato tre anni - ha proseguito Chiellini, capitano dell'Italia vincitrice degli Europei -. La dedica è per tutti quelli che c'erano allora, per tutti quelli che hanno cominciato quest'avventura, per noi che siamo qui, per il Paese". Quindi, il difensore della Juventus si è soffermato sull'analisi tattica dell'ostica gara contro l'Inghilterra di Gareth Soutghate.