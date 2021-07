Europei 2021 – Italia, Bonucci: “Una goduria batterli a casa loro”

Leonardo Bonucci, difensore dell'Italia, celebra la vittoria degli Europei dopo la finale contro l'Inghilterra in cui ha anche segnato

Daniele Triolo

Leonardo Bonucci, difensore dell'Italia, ha celebrato la vittoria degli Europei come meglio non avrebbe potuto. È stato lui, infatti, a segnare il gol che, nei tempi regolamentari della finale contro l'Inghilterra, ha rimesso in carreggiata gli Azzurri di Roberto Mancini, colpiti a freddo dal gol di Luke Shaw. Ai calci di rigore, poi, l'Italia ha potuto liberare tutta la sua gioia.

"E mangiatevi una pastasciutta, dovete ancora aspettare per vincere", aveva gridato Bonucci ai tifosi inglesi che avevano fischiato l'inno e gli attacchi degli Azzurri prima della premiazione. Poi, ha parlato ai microfoni delle tv e le sue dichiarazioni sono state riprese dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

"Questa è la notte più bella della mia carriera, almeno finora - ha ammesso Bonucci dopo la vittoria dell'Italia agli Europei -. Perché magari tra un anno e mezzo, chissà ... Una serata così l'avevo sognata da tanto tempo, anche da prima di conoscere Giorgio Chiellini. Ma essere qui insieme a festeggiare è pazzesco. Abbiamo lottato tanto e ce la siamo meritata".

"È un trionfo incredibile che dedichiamo a tutti i tifosi che hanno vissuto oltre un anno difficile e che ora festeggiano - ha incalzato Bonucci dopo la premiazione dell'Italia in qualità di vincente degli Europei -. Ma anche alle nostre famiglie che ci sono state sempre vicine. Ora con Chiellini andiamo in vacanza insieme e lo convinco io a continuare fino ai Mondiali. Siamo stati grandissimi e ora siamo leggende".

Sul gol, poi, che ha permesso all'Italia di pareggiare nei 90' della finale degli Europei, Bonucci ha detto: "È stato un gol storico e questo è per me un sogno che si avvera. Grande merito a mister Mancini per il lavoro svolto ed a tutto il gruppo che lo ha seguito fin dall'inizio. Noi ci abbiamo creduto fin da quando ci siamo trovati in Sardegna per il pre-ritiro. Con il passare dei giorni abbiamo acquisito sicurezza e unione di gruppo. Ora abbiamo messo la ciliegina sulla torta con un successo storico".

"Stiamo godendo nel vedere quei 58mila inglesi che sono andati via dallo stadio prima della premiazione - ha ammesso il difensore della Juventus e della Nazionale Italiana -. La coppa che tanto volevano e che erano così convinti di tenersi, viene a Roma. L'Italia ha dato agli inglesi ancora una lezione: mi spiace per loro. Durante il riscaldamento avevo detto ai compagni che quello che succedeva intorno e durante il match non contava niente. Dovevamo concentrarci solo sul campo e su quello che accadeva lì".

Infine, ha chiosato Bonucci, vincitore con l'Italia degli Europei: "Siamo stati 34 partite senza perdere ed ero convinto che se avessimo fatto quello che siamo capaci di fare, avremmo portato a casa la coppa. E così è stato".