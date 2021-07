Europei 2021 – Ibrahimovic: “Congratulazioni Italia, mia seconda casa”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si è complimentato via social nella notte con l'Italia per la vittoria nei Campionati Europei

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si è complimentato nella notte con l'Italia per la vittoria nei Campionati Europei. L'attaccante svedese, che non ha preso parte al torneo per via dell'infortunio (e della conseguente operazione) al ginocchio sinistro, lo ha fatto con una storia pubblicata sul suo account ufficiale del popolare social network 'Instagram'.