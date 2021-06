Europei 2021 – De Grandis: “L’Austria è una squadra che corre” | News

Stefano De Grandis ha parlato del prossimo avversario dell'Italia agli ottavi di finale: l'Austria. Ecco le parole del giornalista

Domani sera alle ore 21, l'Italia di Roberto Mancini sfiderà l'Austria per quella che sarà la gara valida per gli ottavi di finale di Euro2020. Riguardo proprio gli avversari degli azzurri, Stefano De Grandis ha parlato della nazionale allenata dal c.t. Foda. Queste le parole del noto giornalista sugli austriaci. "L'Austria è una squadra che corre e se vuoi, quello un po' fuori dal coro, è Arnautovic, pur essendo uno dei giocatori più rappresentativi. Gli altri sono dei mestieranti che si danno da fare, con due giocatori molto tecnici come Sabitzer e Baumgartner. Questa è una squadra che si fa temere e che spinge anche sulle fasce con Alaba e Lainer". Ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan.