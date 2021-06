Europei 2021 – Danimarca-Belgio, incerta la presenza di Kjaer

Simon Kjaer potrebbe non scendere in campo oggi in occasione di Danimarca-Belgio. È ancora scosso per quanto successo a Christian Eriksen

Daniele Triolo

Oggi, alle ore 18:00, si giocherà allo stadio 'Parken' di Copenhagen la sfida Danimarca-Belgio, gara valida per la seconda giornata del Gruppo B dei Campionati Europei. Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è possibile che Simon Kjaer, difensore del Milan e capitano della Danimarca, non scenda in campo.

Kjaer, infatti, è ancora particolarmente scosso per quanto accaduto in campo, sabato scorso, a Christian Eriksen e, pertanto, potrebbe alzare bandiera bianca. Così fosse, al suo posto, nel cuore della difesa danese, giocherebbe Jannik Vestergaard.