Europei 2021 – Danimarca ai quarti, ma il rossonero Kjaer si fa male

Simon Kjaer, difensore del Milan e capitano della Danimarca, sostituito nella ripresa del match contro il Galles. Infortunio che preoccupa

I quotidiani sportivi oggi in edicola esaltano l'impresa della Danimarca del Commissario Tecnico Kasper Hjulmand . Ieri pomeriggio, infatti, alla 'Cruijff Arena' di Amsterdam, la Danimarca ha spazzato via il Galles negli ottavi di finale dei Campionati Europei .

Un 4-0 che non ammette repliche, firmato dalla doppietta del centravanti Kasper Dolberg e dagli acuti di Joakim Maehle e Martin Braithwaite . Meritata la qualificazione dei danesi, privi come noto del loro giocatore più forte, Christian Eriksen , ai quarti di finale della rassegna continentale.

Per Kjaer, secondo il 'Corriere dello Sport', si tratta di un "preoccupante problema muscolare". Un infortunio per il quale, ha evidenziato invece 'Tuttosport', il medico della Danimarca ha dovuto provvedere a fasciare la coscia sinistra del leader della retroguardia scandinava e rossonera.

Kjaer, logicamente, è in dubbio per la prossima gara della Danimarca, che sarà il prossimo sabato 3 luglio, ore 18:00, a Baku (Azerbaijan) contro la vincente di Olanda-Repubblica Ceca. Qualora il problema muscolare dovesse rivelarsi più pesante del previsto, Kjaer potrebbe anche saltare il raduno di giovedì 8 luglio. A Milanello il Milan avvierà la stagione 2021-2022. Milan, si cambia strategia per l'attaccante? Ecco tutte le novità >>>