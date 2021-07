Europei 2021 – Capello: “Ecco il giocatore che mi ha impressionato di più”

Fabio Capello esprime la propria opinione al Corriere della Sera e fa sapere che un giocatore lo ha impressionato molto in questi Europei

Capello ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera esprimendo la propria opinione: "Mi ha sorpreso Pedri della Spagna: a 18 anni gioca come uno di 30. Mi è piaciuto Doku del Belgio, ma scelgo Jorginho. Una continuità impressionante. Sempre secondo tra i man of the match: significa che non ha sbalzi, garantisce un livello di altissima costanza".