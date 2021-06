Europei 2021 – Bruno Fernandes il calciatore più utilizzato da Maggio 2020

Bruno Fernandes è il calciatore più utilizzato da Maggio 2020: al terzo posto di questa speciale classifica c'è Gianluigi Donnarumma

Stando a quanto riportato dall'Osservatorio sul calcio del Cies, Bruno Fernandes è il calciatore più utilizzato da Maggio 2020, ovvero da quando le attività sportive sono state riprese dopo essere state sospese a causa dello scoppio della pandemia da Covid 19. In questa speciale classifica, il portoghese, impegnato anch'egli agli Europei di calcio, conta 81 partite per 6.472 minuti. Precede, dunque, il suo compagno di squadra al Manchester United Harry Maguire. L'unico italiano presente in questa graduatoria è il portiere del Milan, prossimo al trasferimento al PSG, Gianluigi Donnarumma. Il classe '99 ha collezionato 71 presenze con 6.420 minuti in campo. Tra le prime venti posizioni, spicca il nome di un altro calciatore della Serie A. Si tratta di Cristiano Ronaldo, il quale ha disputato 68 partite per un totale di 5.836 minuti.