Europei 2021 – Belgio-Italia: recuperato Chiellini, si allena Florenzi

L'Italia potrà contare su Giorgio Chiellini per la partita contro il Belgio mentre slitta ancora il rientro di Alessandro Florenzi: le ultime

L' Italia continua i preparativi per la sfida contro il Belgio di venerdì sera, valida per i quarti di finale degli Europei . Le novità più importanti arrivano dall'infermeria: Giorgio Chiellini ha svolto regolarmente l'allenamento in gruppo con i compagni e partirà titolare, mentre Alessandro Florenzi è tornato sul campo ma è ancora indisponibile.

Anche il Belgio è alle prese con qualche infortunio pesante: Eden Hazard e De Bruyne sono in forte dubbio e non dovrebbero riuscire a recuperare. Questa è sicuramente una grande notizia per gli Azzurri, ma guai a prendere sottogamba l'impegno: la squadra belga è piena di giocatori di talento. Calciomercato, il Milan tenta il blitz per Berardi: le ultime >>>