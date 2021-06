Europei 2021 – Belgio-Italia: gli azzurri si inginocchieranno

In ginocchio o no? Prima di Belgio-Italia, gli azzurri aderiranno alla protesta simbolica a sostegno del movimento Black Lives Matter

Per questo motivo, prima del calcio d'inizio della sfida contro l'Austria tutti i calciatori della Nazionale Italiana hanno deciso di rimanere in piedi, così come hanno fatto gli avversari. Il Belgio, invece, è una delle selezioni che maggiormente si è battuta per la causa ed ha sempre aderito alla protesta. Ecco perché venerdì, a Monaco, Romelu Lukaku e compagni si inginocchieranno.