Europei 2021 – Acerbi su Kjaer: “Bisogna essere tutti come lui, lo ringrazio”

Parole al miele quelle pronunciate dal difensore dell'Italia Francesco Acerbi nei confronti del capitano della Danimarca Simon Kjaer

Intervenuto durante la conferenza stampa, il difensore italiano Francesco Acerbi ha parlato di Kjaer e del suo gesto eroico nei confronti del suo compagno di squadra Eriksen. Ecco cosa ha detto sul capitano della Danimarca. "Fascia o non fascia, essere uomini è importante. Serve quella prontezza, quella lucidità, per vedere e proteggere un proprio compagno a terra. Per soccorrerlo. Lo ringrazio. Bisogna essere tutti come lui, non deve essere un caso, tutti dovrebbero prendere esempio e farlo. Grazie alla prontezza dei medici che sono arrivati e hanno fatto un grandissimo lavoro. Stanno facendo le cose fatte per bene. Complimenti a Simon".