Euro 2020, la Danimarca di Kjaer perde ancora: 2-1 del Belgio in rimonta

Ancora una sconfitta per la Danimarca di capitan Simon Kjaer. Il Belgio vince 2-1 in rimonta grazie ad uno straordinario Kevin De Bruyne

Le immagini shock del malore di Christian Eriksen sono ancora davanti gli occhi di tutti. Dopo quest'episodio la Danimarca è tornata in campo per raddrizzare un girone iniziato in salita vista la sconfitta contro la Finlandia. La squadra di Simon Kjaer parte benissimo e dopo 2 minuti si porta in vantaggio grazie al gol di Yussuf Poulsen. I nordici non avevano però fatto i conti con un Kevin De Bruyne spaziale. Il centrocampista del Manchester City subentra a fine primo tempo e cambia completamente volto alla partita: prima l'assist per Thorgan Hazard poi una rasoiata imprendibile per Schmeichel. Adesso per la Danimarca si fa davvero dura.