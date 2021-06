Euro 2020, Inghilterra-Croazia 1-0: Rebic in campo per 78 minuti

E' terminato da pochi minuti il match tra Inghilterra e Croazia vinto per 1-0 dai britannici. Ante Rebic è rimasto in campo per 78 minuti

E' terminato da pochi minuti il match tra Inghilterra e Croazia, valido per il gruppo D di Euro 2020. Una sfida vinta dai britannici, che hanno avuto la meglio per 1-0 sui vice campioni del mondo. Di Raheem Sterling il gol vittoria. Ante Rebic, attaccante del Milan, è rimasto in campo per 78 minuti.