Euro 2020, Galles-Svizzera 1-1: Italia in testa al girone A / News

E' terminato da pochi minuti il match tra Galles e Svizzera. Un pareggio per 1-1 tra le altre due squadre appartenenti al girone A, quello di Italia e Turchia, grazie ai gol di Embolo e Moore. Un risultato che spedisce gli azzurri in testa al girone in virtù della bellissima vittoria per 3-0 di ieri sera. Ecco la classifica aggiornata: