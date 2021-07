Euro 2020 – Danimarca, Kjaer: “Ricevuto un supporto inimmaginabile”

Simon Kjaer, capitano della Danimarca, ha parlato alla vigilia del match contro la Repubblica Ceca, quarto di finale di Euro 2020

Simon Kjaer, capitano della Danimarca, ha parlato alla vigilia del match contro la Repubblica Ceca, quarto di finale di Euro 2020. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Tutto il supporto ricevuto dentro e fuori dal campo è stato inimmaginabile, è andato oltre ogni sogno. Sarà difficile rivivere qualcosa di simile in una fase successiva della mia carriera. È stato fantastico. Ma questo non significa che non abbiamo ancora fame: domani lo vedrete in campo. Giocheremo con lo stesso atteggiamento di sempre". Ecco le top news di oggi sul mercato del Milan: ci siamo per Tonali, occhi su Schick