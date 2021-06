Eriksen dimesso dall’ospedale: “Grazie per i messaggi, sto bene” | News

Christian Eriksen, centrocampista danese dell'Inter, è stato dimesso dall'ospedale dove si è sottoposto all'intervenuto al cuore

La Federcalcio danese ha reso noto che Christian Eriksen è stato dimesso dall'ospedale di Copenaghen dopo essersi sottoposto ad un intervento chirurgico al cuore. L'operazione è andata a buon fine e il malore che si è presentato durante Danimarca-Finlandia fortunatamente adesso è un lontano ricordo. Il centrocampista danese dell'Inter si è poi recato nel ritiro della sua Nazionale e ha anche pubblicato un messaggio sui suoi profili social. "Grazie per i così tanti messaggi, è stato incredibile vederli e sentirli. L'operazione è andata bene e sto bene nonostante tutto. E' stato bello rivedere ancora i ragazzi dopo la partita fantastica che hanno disputato l'altra sera. Non c'è neanche bisogno di dire che tiferò ancora per loro lunedì contro la Russia".