Belgio, Vertonghen: “L’Italia mi ha fatto irritare, non le faccio i complimenti”

Jan Vertonghen, capitano del Belgio, ha parlato del match perso contro l'Italia a Euro 2020. Dichiarazioni al veleno contro gli azzurri, che nel finale si sarebbero comportati in maniera non troppo sportiva. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sporza': "Fa male, sono molto deluso. Primo gol? Ho cercato di tenere palla, ma non è stata la scelta giusta. In quell’occasione avrei solo dovuto spazzare".