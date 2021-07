Belgio, Mertens: “Italia? Ha giocato il miglior calcio dell’Europeo”

Dries Mertens, attaccante del Belgio, ha parlato della partita contro l'Italia, in programma venerdì sera. Ecco cosa ha detto

Dries Mertens, attaccante del Belgio, ha parlato in conferenza stampa. In primo piano ovviamente i quarti di finale dell'Europeo contro l'Italia, in programma venerdì sera. Ecco le sue dichiarazioni riportate dall'ANSA: "Sarà una partita speciale. Vivo in Italia da otto anni, mi piace la mia vita a Napoli, è solo felicità. L'Italia è in fiducia, hanno giocato bene tante partite senza prendere gol e ne hanno vinte tante. Hanno giocatori giovani e d'esperienza. Giocano un grande calcio. Sono una squadra che ha impressionato tutti in questo torneo. Hanno una squadra importante. Non tutti se lo aspettavano, sono la Nazionale che ha giocato il miglior calcio nelle prime tre gare".