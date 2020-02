Verso Fiorentina-Milan: i precedenti delle due squadre con Calvarese

NEWS MILAN – Come noto sarà Gianpaolo Calvarese, classe 1976, della sezione A.I.A. di Teramo, a dirigere Fiorentina-Milan, gara in programma sabato 22 febbraio, alle ore 20:45, allo stadio ‘Franchi‘ di Firenze e valevole per la 25^ giornata del campionato di Serie A.

Calvarese, in carriera, ha arbitrato la Fiorentina già 14 volte: bilancio in sostanziale equilibrio, con 5 vittorie viola, 5 pareggi e 4 sconfitte. L’ultimo incrocio di Calvarese con la squadra toscana è avvenuto il 21 ottobre 2019, allo stadio ‘Rigamonti‘, Brescia-Fiorentina 0-0.

Calvarese, quindi, ha diretto il Milan sempre per 14 volte: porta discretamente al Diavolo, che ha conquistato con il fischietto abruzzese 9 vittorie, 2 pareggi e rimediato 3 sconfitte. L’ultimo incrocio di Calvarese con la squadra rossonera è avvenuto il 3 novembre 2019, a ‘San Siro‘, in occasione di Milan-Lazio 1-2.

Stefano Pioli, tecnico rossonero, intanto può sorridere, poiché ha recuperato due calciatori importanti per la trasferta in terra toscana. Per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android