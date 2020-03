Trofei vinti in carriera, Ibrahimovic batte Cristiano Ronaldo: il dato

NEWS MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha stilato una classifica dei trofei di squadra vinti da ogni singolo calciatore del campionato di Serie A. Questa speciale graduatoria è guidata dall’attaccante Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, bomber svedese del Milan.

Ibrahimovic, infatti, nella sua lunga carriera ha vinto ben 31 trofei di squadra, così suddivisi: 11 campionati nazionali, 3 coppe nazionali, 4 coppe di Lega, 10 Supercoppe nazionali, una Supercoppa Europea, un Mondiale per Club ed un’Europa League. Ibrahimovic, addirittura, ha fatto meglio di Cristiano Ronaldo.

La stella lusitana della Juventus, infatti, si ferma finora a 30: CR7 è più a suo agio, evidentemente, con i titoli individuali, quali per esempio il Pallone d’Oro. Nella Top 5 dei singoli calciatori più vincenti a livello di squadra, dopo Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, ci sono Franck Ribéry (25), Gianluigi Buffon (24) e Douglas Costa (21).

Curiosità, in negativo, per quanto riguarda il Milan di Ibrahimovic riguarda invece Hakan Calhanoglu: il numero 10 turco del Milan, così come Radja Nainggolan, Andrea Belotti e Luis Muriel non ha all’attivo nemmeno un trofeo di squadra … Per la classifica, invece, totale dei trofei vinti dai calciatori, ma sommati squadra per squadra, continua a leggere >>>

