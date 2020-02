Serie A – Verso Milan-Verona: i precedenti delle squadre con Chiffi

NEWS MILAN – Come noto sarà Daniele Chiffi, classe 1984, della sezione A.I.A. di Padova, a dirigere domani Milan-Verona, gara in programma alle ore 15:00 a ‘San Siro‘ e valevole per la 22^ giornata di Serie A, terza del girone di ritorno del massimo campionato.

In carriera, Chiffi ha incrociato il Diavolo soltanto in una circostanza, in questa stagione: 8 dicembre 2019, allo stadio ‘Dall’Ara‘, Bologna-Milan 2-3 con le reti di Krzysztof Piatek su calcio di rigore, Theo Hernández e Giacomo ‘Jack’ Bonaventura per i rossoneri. Si tratterà, quindi, della prima a ‘San Siro‘ per Chiffi con i rossoneri.

Chiffi ha invece diretto l’Hellas Verona già in 4 occasioni: 2 vittorie gialloblu, una sconfitta ed un pareggio. L’ultimo incrocio tra il fischietto veneto e la squadra scaligera risale al 24 settembre 2019, allo stadio ‘Bentegodi‘, Verona-Udinese 0-0. Intanto, nella fila del Milan, sembra essere in forte dubbio un grande protagonista per domani: continua a leggere >>>

