Verso Milan-Verona, le probabili formazioni: in dubbio Kjaer

NEWS MILAN – Come riferito da Sky Sport, è giorno di rifinitura per il Milan, che domani affronta a San Siro il Verona. L’allenamento è in corso, con Maldini, Boban e Massara tutti presenti nel centro sportivo, ma Stefano Pioli deve sciogliere un dubbio relativo al difensore centrale da affiancare al capitano Romagnoli.

Simon Kjaer, infatti, è in dubbio per la sfida contro gli uomini di Juric a causa della febbre, tanto è vero che fino a ieri non si è allenato. Al posto del danese potrebbe dunque giocare Musacchio, ma anche lui è rientrato da soli due giorni in gruppo per i noti problemi al polpaccio, oltre a essere uno dei diffidati insieme a Romagnoli e Conti (nella prossima gara c’è l’Inter). Intanto un grande ex rossonero vorrebbe tornare al Milan, continua a leggere >>>

