Romagnoli, lo stakanovista: sempre presente in Serie A e in Coppa Italia

NEWS MILAN – Campionato di Serie A fermo per la pandemia da coronavirus ed il sito ‘acmilan.com‘ ne ha approfittato per evidenziare qualche curiosità sui calciatori rossoneri.

Per esempio si evince come Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan, sia uno dei due giocatori di movimento, insieme a Stefano Sabelli del Brescia, a non aver ancora saltato alcun minuto di questo campionato (2340′ per entrambi). In totale, per Romagnoli, sono 26 gare di campionato e 3 di Coppa Italia (con altri 300′ all’attivo …).

Sembra, però, che al termine di questa stagione Romagnoli possa salutare i rossoneri. Clicca qui per conoscere tutti i dettagli della vicenda di calciomercato …

