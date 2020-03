Ibrahimovic, 60 reti con il Milan in tutte le competizioni

NEWS MILAN – Campionato di Serie A fermo per la pandemia da coronavirus ed il sito ‘acmilan.com‘ ne ha approfittato per evidenziare qualche curiosità sui calciatori rossoneri.

Per esempio, si evince, a partire dal suo primo arrivo al Milan (agosto 2010), l’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic abbia realizzato 60 gol con il Diavolo in tutte le competizioni. Più di ogni altro calciatore rossonero nello stesso periodo.

Ibrahimovic, per la precisione, ha messo a segno 56 gol in 85 partite tra il 2010 ed il 2012 e ha aggiunto 4 gol in 10 presenze totali in questi primi mesi disputati con la squadra di Stefano Pioli.

Altra, piccola, curiosità, che riguarda non tanto Ibrahimovic, quanto il suo Paese: tra le nazioni straniere la Svezia è quella che vanta più reti nella storia del Milan in Serie A: 385, con 45 di queste che portano, appunto, la firma di Ibrahimovic.

Ma Ibrahimovic, nella prossima stagione, resterà a giocare con i rossoneri? Le ultime news sul bomber nativo di Malmö cliccando qui …

