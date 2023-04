Youth League, Hajduk Spalato-Milan 3-1: termina il sogno europeo | LIVE NEWS

19:55 - 21 apr

Triplice fischio. Si interrompe per mano dell'Hajduk il cammino europeo del Milan. A Ginevra finisce 3-1 per i croati, anche se il risultato è molto bugiardo per quanto si è potuto vedere in campo. Complimenti alla squadra di Abate per l'ottimo percorso e per la buona partita disputata.