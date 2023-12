Sorteggi playoff Europa League: le rivali di Milan e Roma | LIVE

La Roma, qualificatasi da seconda in classifica nel proprio girone di Europa League, è testa di serie. Potrà, dunque, sfidare soltanto una squadra presente nell'urna delle non teste di serie. Il Milan, qualificatosi per questi playoff da terzo in classifica nel proprio girone di Champions League, non è testa di serie. Potrà, dunque, sfidare soltanto una squadra presente nell'urna delle teste di serie. Per questo turno di spareggi, però, giallorossi e rossoneri non potranno incontrarsi.