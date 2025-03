Serie C, Arezzo-Milan Futuro 1-0: altra sconfitta per i rossoneri | LIVE NEWS

Il Milan Futuro perde anche sul campo dell'Arezzo. Il match si conclude per 1-0 grazie a un gol di Pattarello. La squadra di Massimo Oddo risulta sterile in attacco e non consegue neanche un tiro in porta in 95 minuti totali. Si salva Bartesaghi (qui le pagelle), ma la classifica piange (qui il commento).