Serie C, Arezzo-Milan Futuro 1-0: l’attacco rossonero non produce nulla

Allo Stadio "Città di Arezzo" va in scena la sfida, valida per la 33^ giornata del girone B di Serie C , tra Arezzo e Milan Futuro . La partita si apre con atteggiamento molto propositivo dei rossoneri. La squadra di Massimo Oddo vuole conquistare una vittoria che manca da ben 7 match e prova subito a mettere sotto pressione i padroni di casa. L' Arezzo , però, dopo qualche minuto di adattamento risponde a tono e crea quella che, difatti, è l'unica occasione del primo tempo: Gilli si libera del diretto avversario al limite dell'area di rigore e lascia partire una conclusione potente e precisa che Nava devia in calcio d'angolo con una bella parata. La prima frazione si chiude così sullo 0-0.

Serie C, Arezzo-Milan Futuro 1-0: incubo Serie D sempre più vicino

Il secondo tempo si apre ma lo spartito non cambia. Domina l'equilibrio in una sfida molto fisica e con tanti falli in mezzo al campo. Le due squadre attaccano ma si annullano prima ancora di creare vere e proprie occasioni. Tuttavia, all'73', ecco la giocata che sblocca il match: Pattarello si invola verso l'area di rigore e lascia partire una conclusione al limite che fulmina Nava per potenza e precisione. Il Milan Futuro si lancia in avanti, Oddo cambia il proprio attacco ma il risultato non cambia. Dopo 5' di recupero, e neanche un tiro in porta, i rossoneri perdono per 1-0 contro l'Arezzo. Al momento l'ultimo posto e la Serie D automatica dista solo un punto. LEGGI ANCHE: Serie C, pagelle Arezzo-Milan Futuro 1-0: bene Bartesaghi, male l’attacco>>>