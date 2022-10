Moviola Torino-Milan 2-1: Messias, un gol dubbio … | PM NEWS

Il Torino reclama per un presunto fallo di mano di Pobega in area di rigore del Milan. Il centrocampista rossonero, di fatto, se lo calcia dalla coscia su un braccio. Tecnicamente, si definisce un'auto-giocata, quindi non ci sono gli estremi per chiamare un calcio di rigore in favore dei granata. Ha fatto bene, dunque, l'arbitro Abisso a lasciar proseguire.