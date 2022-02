Serie A – Salernitana-Milan, la partita alla moviola | LIVE NEWS

La moviola di Salernitana-Milan, partita della 26^ giornata della Serie A 2021-2022. Analizziamo, live, l'operato dell'arbitro Michael Fabbri

Segui con 'PianetaMilan.it' la moviola LIVE di Salernitana-Milan. La partita è valida per la 26^ giornata della Serie A 2021-2022. Analizziamo, quindi, in diretta l'operato dell'arbitro Michael Fabbri e dei suoi collaboratori in questa sfida tra i granata di Davide Nicola ed i rossoneri di Stefano Pioli. Segui qui il LIVE della partita dello stadio 'Arechi' >>>