Moviola Lazio-Milan 0-1: gol regolare, rosso esagerato per Guendouzi | PM News

Pulisic cerca di andare via a Pellegrini che a sua volta aspettava che la palla uscisse per soccorrere Castellanos, che si trovava a terra. Il difensore della Lazio, appena ammonito, lo ferma a campo aperto e riceve la seconda ammonizione, che significa espulsione. Di Bello ha applicato il protocollo, la decisione è più che corretta, molto ingenuo in questa situazione Pellegrini