Serie A, la moviola di Fiorentina-Milan | LIVE NEWS

La moviola, minuto per minuto, di Fiorentina-Milan, match valido per la 28^ giornata di Serie A in scena allo stadio 'Artemio Franchi'

Peppe Gallozzi

Fiorentina-Milan, match valido per la 28^ giornata di Serie A, è l'occasione giusta per i rossoneri per ripartire la corsa verso la Champions League. L'uscita dall'Europa League per mano del Manchester United, permette alla squadra di Stefano Pioli di concentrarsi con tutte le proprie forze verso questo prestigioso obiettivo. Analizziamo, dunque, l'operato, minuto per minuto, dell'arbitro Marco Guida e dei suoi collaboratori. Focus sugli episodi da moviola di Fiorentina-Milan.

90' 19:50 - 21 mar Quattro minuti di recupero concessi 88' 19:49 - 21 mar Ammonito Kouamè per un colpo su Dalot 64' 19:26 - 21 mar Ammonito Cesare Prandelli per proteste nei confronti del direttore di gara 57' 19:18 - 21 mar Nessuna irregolarità nella rete di Brahim Diaz con l'assist di Kjaer che arriva di schiena 46' 19:08 - 21 mar Ammonito Dalot per un duro intervento su Ribery 40' 18:44 - 21 mar Ammonito Calhanoglu per proteste per un fallo assegnato a Kjaer 30' 18:34 - 21 mar Contatto in area rossonera tra Brahim Diaz e Ribery. Il direttore di gara non sanziona tra le proteste viola 17' 18:22 - 21 mar Nella rete su punizione di Pulgar per la Fiorentina è ineccepibile la chiamata sul fallo di Dalot su Castrovilli 9' 18:14 - 21 mar Gol di Ibrahimovic. Non c'è fuorigioco nell'azione che porta alla rete dello svedese 18:04 - 21 mar Inizia la sfida del Franchi tra Fiorentina e Milan