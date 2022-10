Pomigliano-Milan Femminile 2-1: finisce così, che beffa per le rossonere! | LIVE NEWS

Occasione incredibile per il Milan!! Calcio d'angolo pericolosissimo della solita Tucceri Cimini, mischia furibonda in area di rigore, ma le rossonere non riescono a piazzare la zampata decisiva

Amorim Dias si invola nell'area del Milan e reclama un rigore per un contatto con Arnadottir, ma non sembrano esserci gli estremi per fischiare un penalty

Il Milan prova a colpire in contropiede, ma il tiro di Asllani è debole e non impensierisce Cetinja

Episodio molto dubbio in area di rigore del Pomigliano. Asllani arriva al tiro in area di rigore, con il difensore che sembra prendere la palla con la mano. L'arbitro lascia correre

Occasionissima per il Milan!! Thrige guadagna il fondo e serve Piemonte, che però spara alto da pochissimi metri. Reazione rabbiosa per le rossonere dopo l'espulsione di Grimshaw!

Brivido per il Milan: gol annullato al Pomigliano per fuorigioco di Passeri

Martinez prova ad entrare in area del Milan dopo un paio di dribbling, poi simula in maniera evidente. L'arbitro, però, non la ammonisce

Grande occasione per il Milan! Tutto parte dal piede di Thomas, poi Asllani ci prova di testa e per poco non provoca un autorete

