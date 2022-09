Serie A Femminile, Parma-Milan 0-4: vittoria schiacciante delle rossonere! | LIVE News

GOL ANNULLATO AL MILAN! Cross di Arnadottir dalla destra, interviene male Cappelletti. Thomas ne approfitta e calcia di prima intenzione. Il suo tiro, però, viene deviato in porta da Dubcova, ma il gol viene annullato perché quest'ultima era in posizione di fuorigioco. Ancora 0-0 al Tardini.

Occasione per il Milan! Cross dalla sinistra di Asllani per la testa di Bergamaschi. Grande parata di Cappelletti che si distende e devia in angolo. Rossonere vicino al gol del vantaggio.

GOL DEL MILAN! Bolide di Adami che si stampa sulla traversa dopo un tocco di Cappelletti. Sulla ribattuta arriva Bergamaschi che insacca il pallone facile facile in fondo alla rete. Milan in vantaggio!

Tripla occasione per il Parma. Prima Cambiaghi, poi Pirone, poi una carambola insidiosissima: Laura Giuliani prende tutto e mette in angolo l'ultima conclusione!

Occasione per il Milan! Numero di Thrige sulla fascia e serve lo scatto in profondità di Asllani. La svedese, a tu per tu con il portiere avversario, sbaglia la conclusione e regala la palla a Cappelletti.

GOL ANNULLATO AL MILAN! Bella azione in ripartenza del Milan. Vigilucci calcia male, ma la sfera arriva dalle parti di Tucceri Cimini che insacca la sfera in rete a porta spalancata. Posizione, però, di fuorigioco e rete annullata.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo Stadio 'Tardini' di Parma dove tra poco, alle ore 14:30, andrà in scena Parma-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A Femminile 2022-2023. Restate con noi per la cronaca, in diretta testuale, della gara delle rossonere di mister Maurizio Ganz.