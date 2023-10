Serie A Femminile – Milan-Pomigliano 2-0: raddoppia Stašková | LIVE News

Tra poco squadre in campo per Milan-Pomigliano!

Risponde Pomigliano per la prima volta nel match: Martínez premia l'inserimento di Nambi, che, in piena area di rigore rossonera, va al diagonale di sinistro sul secondo palo. Giuliani si distende sulla sua sinistra e para, evitando il pari delle ospiti.

OCCASIONE MILAN - Stašková lancia Marinelli sulla sinistra: quest'ultima si invola in area di rigore e conclude. Per ben due volte, però, il suo tentativo a rete è neutralizzato dal portiere Buhigas.

Tiro dalla distanza di Rabot per Pomigliano: para, in due tempi, senza troppe difficoltà Giuliani.

Ippólito pesca Szymanowski in area di rigore rossonera: quest'ultima segna con un destro a giro, ma è in fuorigioco. Tutto fermo, il gol non vale.

Gran destro dalla distanza di Ippólito, vola Giuliani sotto la traversa e devia in corner: grande chance, però, per il pareggio di Pomigliano.

RADDOPPIO DEL MILAN!!! - Triangolo tra Grimshaw e Asllani con la centrocampista scozzese che serve Stašková : l'attaccante, in piena area ospite, non lascia scampo al portiere. Milan-Pomigliano 2-0 !

Nella passata stagione, la sfida terminò 6-2 per le Rossonere di Ganz, con le doppiette di Valentina Bergamaschi e Martina Piemonte (oggi all'Everton), più le reti di Greta Adami e Nina Stapelfeldt. Per le ospiti, andarono a segno Victoria Marie DellaPeruta e Giuseppina Moraca.

Il Pomigliano Femminile , allenato da Antonio Contreras , è invece ottavo in classifica con un punto, frutto del pareggio (1-1) conquistato sul campo del Sassuolo. Sconfitte, invece, contro Juventus (2-3), Roma (0-5) e Fiorentina (1-4) in casa.

Il Milan Femminile, allenato da Maurizio Ganz, è attualmente sesto in classifica con 7 punti, frutto di 2 vittorie conquistate contro Napoli in casa e Sampdoria in trasferta, sempre per 2-1, il pareggio a Como (0-0) e la sconfitta (1-4) sul campo della Roma.