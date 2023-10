Serie A Femminile – Pagelle Milan-Pomigliano 4-1: bentornata, Asllani!

Guagni: fa buona guardia sul suo lato, anche se la Martínez gli crea qualche problema di troppo sgusciandole via più di una volta. Voto 6. Dal 46' Soffia: "Più agile e attiva della compagna, mette anche due cross molto belli nel cuore dell'area di rigore, ma non vengono sfruttati". Voto 6.

Swaby: Pomigliano in attacco punge, ma praticamente mai per vie centrali. L'unica volta che lo fa, con Martínez, Swaby perde il duello in velocità e spalanca le porte della speranza per le ospiti. Peccato: è stata la sua unica sbavatura nel match. Voto 6.

Piga: come la collega Swaby; mezzo punto in più per l'assist, di testa, che spedisce in gol Kosovare Asllani per la sua doppietta personale. Voto 6,5.

Bergamaschi: normale amministrazione per lei: le campane non sfondano quasi mai dal suo versante. Tiene bene la posizione, attacca quando deve. Sa gestire i momenti della partita e sa gestire anche le proprie energie. Voto 6.

Grimshaw: gran bella partita della scozzese: sempre nel vivo del gioco, si propone sovente in area di rigore e va spesso alla conclusione. Da una sua incursione e da un triangolo chiuso con Asllani nasce il gol di Andrea Stašková. Nel finale si prende la soddisfazione di conquistarsi e segnare un calcio di rigore. Voto 7,5.

Mascarello: è il cervello del centrocampo delle Rossonere. Serve l'assist ad Asllani per il primo gol. Ispira, sempre sugli sviluppi di un calcio di punizione, anche il terzo. Onnipresente. Voto 6,5. Dall'86' Adami: "Entra a partita ormai finita e non incide". Senza voto.

Laurent: si fa notare per un taglio da sinistra a destra e per un tiro murato dalla retroguardia ospite. Poi null'altro. Voto 5,5. Dal 46' G. Árnadóttir: "Un salvataggio, nel finale, su Greis Domi che vale come una rete. Ed era anche acciaccata per via di una brutta botta ricevuta una ventina di minuti prima". Voto 6,5.

Asllani: dominante, un po come lo Zlatan Ibrahimović dei bei tempi. Segna due gol, mette lo zampino in un altro, prova a spedire in porta le sue compagne di squadra dispensando potenziali assist quasi fosse Babbo Natale il 24 dicembre con i bimbi buoni. Voto 8,5.

Marinelli: bella prestazione, sulla fascia sinistra. Costante spina nel fianco della retroguardia di Pomigliano. Esce dopo una prima frazione di gioco tutto sommato sufficiente. Voto 6. Dal 46' Dompig: "Tanto movimento, ma pochissimo costrutto". Voto 5,5.

Stašková: si muove, tenta di smarcarsi, mette in soggezione le centrali della difesa a quattro delle campane. E, dopo mezzora, è abile a sfruttare l'imbucata di Grimshaw per segnare il suo primo centro in campionato. Voto 7.

Mister Ganz: ottima partita da parte delle sue ragazze. Avvio sprint e gara in ghiaccio. I cambi a inizio ripresa non incidono moltissimo, ma nel finale, dopo il gol del momentaneo 1-2, le Rossonere si destano e tornano a premere sull'acceleratore come chiesto dal mister.

