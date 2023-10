Serie A Femminile – Como-Milan 0-0: primo pari stagionale | PM News

Stašková apre il corridoio per l'inserimento di Marinelli, che si invola sulla sinistra, entra in area di rigore lariana e prova a mettere il pallone al centro. Korenčiová, ex della partita, esce però in presa alta, blocca la sfera e sventa il pericolo.

Škorvánková, ben servita in profondità da Karlernäs, prova a presentarsi a tu per tu con Giuliani la quale, però, in presa bassa, anticipa la giocatrice del Como ed evita guai alla retroguardia rossonera.

Palla-gol per il Milan: Marinelli se ne va sulla sinistra, arriva fino in fondo e crossa, verso il centro, per l'accorrente Laurent. Colpo di testa deviato e calcio d'angolo per le Rossonere.

Contropiede del Como Women: Baldi, in campo aperto, è anticipata dall'ottima Giuliani in uscita bassa. Ma che pericolo per la squadra di Ganz ...

Sesta ammonizione del match: la rimedia Hilaj (Como Women) per un fallo di mano, a metà campo, per fermare Asllani lanciata in contropiede.

Grimshaw chiede un rigore per una trattenuta in area piccola di Lundorf, ma per Diop non ci sono gli estremi per la massima punizione.

Termina 0-0 la partita tra Como e Milan, valevole per la 4^ giornata della Serie A Femminile 2023-2024. Sia per le lariane di Marco Bruzzano sia per le Rossonere di Maurizio Ganz si tratta del primo pareggio stagionale in questo campionato. Partita intensa, con poche occasioni da gol e spettacolo non entusiasmante. La squadra meneghina non trova, ancora una volta, la via del gol (Coppa Italia esclusa) e questo dato inizia a preoccupare un po' in casa rossonera ...