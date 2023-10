Serie A Femminile – Como-Milan 0-0: pareggio giusto, poco spettacolo

Le Rossonere vanno prima in gol con Andrea Stašková che, ben imbeccata da Kamila Dubcová , stoppa, si gira e segna di sinistro nell'area di rigore lariana. L'arbitro Abdoulaye Diop , però, annulla giustamente per un controllo con il braccio dell'attaccante ceca. Quindi, è Christie Grimshaw , di testa, a chiamare la Korenčiová ad un bell'intervento per togliere la palla dall'angolino alla propria sinistra. Si va al riposo, senza altre grandi emozioni, sul punteggio di 0-0.

Ad un quarto d'ora dalla fine Ganz richiama in panchina Mascarello e inserisce Greta Adami a metà campo nel tentativo di dare nuova linfa alle giocate offensive delle Rossonere. È Asllani, in non perfette condizioni fisiche, a mettere sul destro di Grimshaw la palla del vantaggio all'86', ma la centrocampista scozzese è imprecisa e tira alto. Nel recupero le ragazze di Ganz tentano un forcing disordinato che non porta, però, a nulla di concreto. Primo pareggio in campionato per il Milan Femminile. Milan, la speranza è che la sosta non faccia danni >>>