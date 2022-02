Serie A – Derby Inter 1-0 Milan: gol di Perisic | LIVE NEWS

La moviola del derby Inter-Milan, partita della 24^ giornata della Serie A 2021-2022. Analizziamo in diretta l'operato dell'arbitro Marco Guida

Gol annullato all'Inter. Rete di Dumfries, ma Perisic, autore dell'assist, si trovava in posizione di fuorigioco.

Primo cartellino giallo della gara. Ammonito Alessio Romagnoli, fallo in ritardo a centrocampo su Edin Dzeko.

Poco prima dell'ammonizione di Romagnoli, Rafael Leao aveva protestato per un presunto fallo di mano in area di Bastoni. Braccio attaccato al corpo, bravo l'arbitro a lasciare proseguire l'azione.

Inter in vantaggio grazie alla rete di Ivan Perisic sugli sviluppi di un calcio d'angolo. nessuna irregolarità nell'azione del gol dei nerazzurri.

Segui con 'PianetaMilan.it' la moviola LIVE del derby Inter-Milan. La partita è valida per la ventiquattresima giornata della Serie A 2021-2022. Analizziamo, quindi, in diretta l'operato dell'arbitro Marco Guida e dei suoi collaboratori in questa sfida tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e i rossoneri di Stefano Pioli. Segui qui il LIVE della partita di 'San Siro' >>>